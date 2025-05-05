İbrahim Topal’ın sahibi olduğu Manav İbocan, 4. kuruluş yıldönümünde 2. şubesini Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde açtı.

Manav İbocan’ın açılışına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Önceki Dönem Çorum Belediye Başkanı ve Çorum Milletvekili Av.Muzaffer Külcü, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, esnaf odaları başkanları, bazı İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.