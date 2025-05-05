Elif Kaymazlı, yeni romanı için “Bazı hikâyeler yaşamaktan çok yazılmak içindir” diyor. Ve bunların, her okuyanın ruhunda yankılanacağına inandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Nana’ya Mektuplar, bir kaybın ardından geçmişin izlerini süren bir kadının içsel yolculuğunu anlatıyor. Hafızanın labirentlerinde kaybolmuş anılar, geçmişin gölgeleri ve kaleme dökülen mektuplar…Bütün bunlar, zamana ve unutuşa karşı bir direniş mi, yoksa kabullenmenin en saf hâli mi?”

“Bu roman, okuru yalnızca bir anlatının değil, kendi iç yolculuğunun da bir parçası olmaya davet ediyor. Bazı mektuplar, yalnızca adresine değil, insanın kalbine de ulaşır.”