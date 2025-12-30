Merhum Ali Erbaş’ın oğlu, Serap, Mehtap ve Sevtap Erbaş’ın babası; Harun Erbaş, Adem Erbaş, Hacer Atak ve Zeynep Aşıla’nın ağabeyi Zekeriya Erbaş hayatını kaybetmişti. Merhumun cenazesi, Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Yeniden Refah İl Başkanı Nuri Kuçcu, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, merhumun ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi