Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla’nın kayınbiraderi İnşaat Mühendisi Zekeriya Erbaş (73) hayatını kaybetti.

Merhum Ali Erbaş’ın oğlu, Serap, Mehtap ve Sevtap Erbaş’ın babaları, Harun Erbaş, Adem Erbaş, Hacer Atak ve Zeynep Aşıla’nın ağabeyleri olan İnş.Müh. Zekeriya Erbaş’ın cenazesi, yarın (30 Aralık 2025 Salı günü) Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.