İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın gözetiminde gerçekleştirilen yardım dağıtımında İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Dr. Fazıl Saraç, Yasin Baykal, TDV Çorum Şube Temsilcisi Ramazan Tarık Gökçe ve Din görevlileri Cezmi Durmuş iye Ünal Sakallı hazır bulundu.

İl Müftüsü Yıldırım ihtiyaç sahiplerine destek olmanın önemini vurguladı. “Toplumumuzun her kesiminden vatandaşlarımızın vakfımıza ulaştırdığı bağışlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu yardımlaşma ruhu, birbirimize olan dayanışmamızı güçlendirerek, toplumsal huzurumuzu sağlıyor” diyen Müftü Yıldırım bağış yapan tüm Çorumlu hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Yardım dağıtımı sırasında, ihtiyaç sahipleriyle görüşen İl Müftüsü Yıldırım, onların ihtiyaçları hakkında bilgi aldı ve sorunlarını dinledi. Yıldırım: “Bu tür çalışmalar, sadece maddi yardım sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal birlikteliği pekiştiriyor ve insanların birbirlerine olan sevgi ve saygısını artırıyor” dedi.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi’nin yaptığı çalışmalarla toplumun en dezavantajlı kesimlerine destek olmaya devam edeceği belirtildi.

Editör: Haber Merkezi