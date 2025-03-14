Sağlıkta dönüşüm programının sağlık sektöründe sorunların başlangıcı haline geldiğini belirten Necip Taşkın, sağlık sektöründeki ticarileşmenin rekabeti artırarak daha kaliteli hizmet sunumunu güçlendirmesi gerekirken zayıflattığını ve sağlık çalışanlarının mesleki ve ekonomik olarak daha güçsüz hale geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına göre Kanun önünde herkesin eşit olduğunu, bu çerçevede nitelikli sağlık hizmetlerine ücretsiz ulaşılabilmesi gerektiğinin altını çizen Taşkın, açıklamasında şunları söyledi:

“Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle sağlık çalışanlarının alım gücü düştü. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarının ekonomik sorunları çözülmelidir: Emekliliğe yansıtılacak yoksulluk sınırının üstünde tek kalem maaş verilmesi, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmak suretiyle vergide ve gelirde yaşanan adaletsizlik giderilmelidir. Vergi dilimi yükseltilmeli vergi oranı da %15’te sabitlenmelidir. Çalışanlar için enflasyonun günlük değişmesi ciddi bir krizdir! Bu nedenle enflasyon farkı her ay maaşlara yansıtılmalıdır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabii olarak çalışanlar arasındaki emekli aylığı ve diğer özlük hakları farklılığı acilen giderilmelidir. Sözleşmeli istihdama son verilmelidir. Anayasal hak olan kadrolu ve güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Sağlık hizmetlerinin verimliliğini zayıflatan ve çalışanlar için baskı ve mobbing unsuru haline dönüşen sözleşmeli yöneticilik istihdamından vazgeçilerek liyakat esaslı atama yapılmalıdır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) kaldırılarak, bu kadroda çalışanlar eğitim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere Genel İdare Hizmetler Sınıfı ile Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmelidir. Tüm branşlarda personel alımı yapılarak çalışanlar üzerindeki iş yükü hafifletilmelidir. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği yeniden gözden geçirilerek Aile Hekimleri ve çalışanların mağduriyeti giderilmelidir. Ayrıca sağlık çalışanlarına muayene önceliği verilmelidir.

Sağlık çalışanlarının iş ve işyeri sorunlarının yanı sıra Özlük ve mali haklarının çözülmesini istiyoruz. Yıpranma payının tüm çalışanları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, ASM binalarının Sağlık Bakanlığı tarafından tip proje kapsamında yapılması ve ASM çalışanlarının sorunlarının çözülmesi, 112 çalışanlarının ve istasyonların sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. Moral ve motivasyonu bozulan sağlık çalışanlarından verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunması beklenemez.

Açıkladığımız bu sorumlarla 14 Mart Tıp Bayramının mutlu ve huzurlu bir şekilde kutlanması beklenemez. Dolayısıyla bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir çalışma hayatı temenni ediyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ