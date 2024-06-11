Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2017 yılında mezun olan ve 9 yıldır kuaförlük mesleğini icra eden Zehra Meriç hayallerini gerçekleştirerek kendi işletmesini hizmete açtı.



“Zehra Meriç Hair & Makeup Salonu” adı verilen işyeri müşterilerine hizmet vermeye başladı. Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 8. Sokak No: 14/A adresinde duaları ile açılan işyerinin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Genç kuaförün güzel bir yola çıkarak kendi işyerini açtığını belirten ve hayırlı işler, bol kazançlar dileyen Başkan Yardımcısı Yağbat, “Genç kardeşimizin başarılı olacağına inanıyorum. Mahalle sakinlerinden de kendisine sahip çıkarak destek olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



Zehra Meriç de açılışta yaptığı konuşmada “Uzun zamandır hayalini kurduğum bu günü yaşamak mutluluk verici. Kendi yerimde müşterilerime daha iyi hizmet verme imkanı bulabildiğim için heyecanlıyım. Bize destek olan herkese teşekkür ederim. 9 yıldır sektörde çalışmaktayım ve ilk kez kendi işyerimi açıyorum. Tüm Çorumlu kadınları işyerimize bekliyoruz” dedi.

Zehra Meriç Hair & Makeup Salonu’nun kuaförlük hizmeti arayanlar için yeni bir seçenek sunduğunu belirten Zehra Meriç, işletmede saç kesimi, fön, boyama, manikür, pedikür, ağda, profesyonel makyaj, saç tasarım, yüz yogası, masaj gibi birçok farklı kuaförlük hizmetinin sunulduğunu anlatarak tüm kadınların 0 364 2263225 veya 0541 9597143 numaralı telefonlardan kendilerine ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından işyerinin kurdelesi kesilerek açılışı yapıldı. Açılış sonunda davetlilere ikramda bulunuldu.