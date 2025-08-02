Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan ile Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdem, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Ahlatcı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürü Kasım Kahraman, İl Müftü Yardımcıları Dr. Fazıl Saraç ve Özlem Kalyoncu Şirin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ve öğrenciler katıldı.

Program, Gençlik Koordinatörü Lütfiye Hacıismailoğlu’nun “Zarafet Okulu Projesi” ile ilgili sunumunun ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Programda konuşan İl Müftüsü Yıldırım, yaz boyunca “Zarafet Okulu”na gelen öğrencilerin temel dini bilgilerin yanı sıra adab-ı muaşeret, mutfak atölyesi, el sanatları, kişisel bakım ve sağlıklı yaşam gibi konularda eğitim aldıklarını belirtti.

Vali Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada yalnızca öğrencilere değil, onların yetişmesinde emeği geçen herkese de teşekkür etti. Başta aileler olmak üzere, eğitim kadrosu, Gençlik Merkezi çalışanları, Türkiye Diyanet Vakfı ve Ahlatcı Vakfı’nın katkıları minnetle anan Vali Çalgan, Zarafet Okulu’nun ortaya koyduğu eğitim vizyonuna vurgu yaptı.

Vali Çalgan: “Ahlaklı, bilinçli, vatanına ve değerlerine bağlı gençler yetiştiren böyle bir yapının mezuniyet töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Emeği geçen aileleri, öğretmenleri ve bu güzide kuruma destek veren tüm vakıfları yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Vali Ali Çalgan ayrıca, gençlerin kişisel ve manevi gelişimlerini destekleyen bu tür eğitim programlarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Program öğrencilere katılım belgeleri takdim edildikten sonra çekilen hatıra fotoğrafı ile program son buldu.