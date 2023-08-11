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14 Mayıs seçimlerinin ardından Ankara’ya çıkarma yapan Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi Yönetimi, Çorum milletvekillerini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğini iletmişti. Ziyaret tarihinde genel merkezin görevlendirmesi nedeniyle Ankara’da bulunmayan CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Çorum’da bir araya gelindi.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Yalçın Keşçi ve Alihan İdikut ile yüklenici firma yöneticisi Çağrı Yaşar, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile parti binasında görüştü.

Başkan Fındıkcı, Milletvekili Tahtasız’ı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Milletvekili Tahtasız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum’a yüzlerce esnafın ve çok sayıda sektörün faydalanacağı bir eserin kazandırılmasında gösterilen başarılı çalışmadan dolayı kooperatif heyetini kutladı.

Başkan Fındıkcı, Çorum Saat Kulesi, Hitit Güneş Kursu ve Kadeş Barış Antlaşmasını simgeleyen bir tabloyu günün anısına Milletvekili Mehmet Tahtasız’a hediye etti.