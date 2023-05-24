Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Numan Özçetin, Yalçın Keşçi, müteahhit firma yöneticisi İrfan Yaşar ile birlikte ziraat ettiği Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir’e hayırlı olsun dileklerini iletti. Çorum çiftçisinin çatı kuruluşu olan Ziraat Odası’nda yaşanan genel kurul sürecinin ardından çiftçilerin teveccühü ile göreve seçilen başkan Adem Özdemir ve yönetim kurulunu kutlayan ve görevlerinde başarılar dileyen Mustafa Fındıkcı, Özdemir ve ekibinin Çorum çiftçisine faydalı hizmetlerde bulunacağına inandığını söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum’a Türkiye’ye örnek olabilecek bir sanayi sitesini kazandırmak için çalışan Zanaatkarlar yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleriyle ve yüklenici firma yöneticilerini tebrik etti, başarılar diledi.

Ziyarette ayrıcı, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Kurt, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Çilingir ve Sobacılar Odası Başkanı Hasan İlhan ve sanayi esnaflarından Adem Kabadayı da yer aldı. (Haber Merkezi)