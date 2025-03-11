Ramazan Bayramı öncesinde ulaşım sektöründe bilet fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Otobüs biletlerine yapılan zam oranı yüzde 70'e ulaşırken, uçak bileti fiyatları bazı güzergâhlarda yüzde 350’ye kadar yükseldi. Yolcular bu artışa tepki gösterirken, firma yetkilileri talep artışını gerekçe olarak sundu.

OTOBÜS VE UÇAK BİLETLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ramazan Bayramı’ndan bir önceki hafta ile bayramdan bir gün öncesi arasındaki fiyat farkı oldukça büyük. Bayram öncesinde İstanbul-Trabzon otobüs bileti fiyatı bir hafta içinde 1.100 TL’den 1.800 TL’ye çıkarken, İstanbul-Adana uçak bileti fiyatı 1.300 TL’den 4.869 TL’ye kadar yükseldi.

ZAMLAR NASIL AÇIKLANIYOR?

Otobüs firmaları ve hava yolu şirketleri, fiyat artışlarını yoğun talep nedeniyle yapmak zorunda olduklarını belirtiyor. Yetkililer, bayram dönemlerinde ek seferler düzenlenmesine rağmen bilet fiyatlarının arz-talep dengesine bağlı olarak yükseldiğini ifade ediyor.

Büyük bir otobüs firması bölge müdürü, "Bayram dönemlerinde ek seferlere rağmen talep çok yüksek oluyor. Normal dönemlerde zarar eden firmalar olarak bu dönemlerde kâr etmek zorundayız" açıklamasını yaptı.

Hava yolu firmaları ise bilet fiyatlarının dinamik olarak belirlendiğini vurgulayarak "Erken rezervasyon yapan yolcular, yüksek fiyatlardan etkilenmez" önerisinde bulundu.

YOLCULAR NE YAPABİLİR?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bayram öncesi yapılan zamların ilgili mevzuatlara aykırı olup olmadığının denetlenmesi gerektiğini belirtti. "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçak biletlerinde tavan fiyat uygulaması yapıyor, ancak bu dönemde ihlaller yaşanabiliyor. Aynı şekilde Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği’ne göre otobüs fiyatlarında da düzenleme var. Yolcular, aşırı zam yapan firmaları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na veya Ulaştırma Bakanlığı'na CİMER üzerinden şikâyet edebilirler" dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise "Arz-talep dengesine dayalı fiyat artışları her yıl yaşanıyor. Bu yüzden yolcuların erken rezervasyon yaparak zamlı fiyatlardan etkilenmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



