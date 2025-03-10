Sigara satıcılarının ve tüketicilerin merakla beklediği güncellenmiş fiyat listesine göre, PM Grubu’nda en düşük fiyatlı sigara 80 TL'ye, en yüksek fiyatlı sigara ise 110 TL'ye çıktı.

TÜM MARKALARA ZAM

Philip Morris'in ardından British American Tobacco (BAT), Esse ve Japan Tobacco International (JTI) gruplarında da zamlar yansıtıldı. Bu kapsamda BAT grubunda en uygun fiyatlı sigara 75 TL’ye, en pahalı sigara ise 91 TL’ye çıktı.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ (10 MART 2025)

PARLIAMENT Night Blue Pack / Long (Uzun): 89 TL

PARLIAMENT Aqua Blue Slims: 88 TL

PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 87 TL

PARLIAMENT Midnight Blue: 84 TL

MARLBORO Red Long: 87 TL

MARLBORO Red / Touch: 85 TL

MARLBORO Touch Blue / Gray / Gray Rcb / White: 85 TL

MARLBORO EDGE: 83 TL

MARLBORO EDGE Blue / Sky: 82 TL

MURATTI: 82 TL

MURATTI BLU: 81 TL

LARK: 81 TL

CHESTERFIELD: 80 TL

L&M: 80 TL

MARLBORO ROLL 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün): 110 TL