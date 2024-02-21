Zafer Partisi Çorum merkezde Belediye Başkan adayı olarak Bedii Onan’ı belirledikten sonra 8 ilçede daha Belediye Başkan adayları ve Belediye Meclis üyesi adaylarını belirleyerek Seçim Kurulu’na bildirdi.

Konu ile ilgili bilgi veren Bedii Onan, başkan adayları ve Meclis üyesi adayları için belirlenen isimlerin tüm evraklarının Seçim Kurulu’na teslim edildiğini bildirdi.

Ayrıca tüm ilçelerde İl Genel Meclisi üyeliği için müracaatlarını yaptıklarını vurgulayan Onan: “Belediye başkanlığı seçimlerinde müracaat yaptığımız ve aday çıkardığımız tüm ilçelerin nüfusları il nüfusunun % 91 ine denk gelmektedir. Çalışmalarımızı seçim sonuna kadar azimle sürdüreceğiz. Zafer Partisi’nin kazanması siyasi parti gözetmeksizin Türk milliyetçiliği fikrinin kazanmasıdır. Kazanan Türk milliyetçiliği ülküsü olacaktır” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ