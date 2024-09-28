Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan ile yönetici arkadaşları Emekli Albay İlhan Çatal ve Murat Çakmak, dün gazetemizi ziyaret ederek, yayın hayatımızda 40. yılımıza girişimizi kutladılar.

Bedii Onan ve arkadaşları, meslek hayatında 55. yılına giren Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm mensuplarımıza başarı dileklerini ilettiler.

Ülkenin yaşadığı sıkıntıları yakından izlediklerini ve politik duruşlarını koruduklarını belirten Bedii Onan, bunun yanı sıra yerel sorunların da ciddi biçimde takipçisi olduklarını söyledi.