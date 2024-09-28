Kızılay Çorum Şube Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Bilgin ve Kan Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer, İİBF Dekanı Prof.Dr. Sabiha Kılıç’la “Kan Bağışı Farkındalık Projesi” imzaladılar.

Dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüşen Mustafa Bilgin ve Senem Biçer, Kızılay’ın ülkemizin kan ihtiyacını karşılama görevi ile yetkilendirilmiş tek kurum olduğunu belirterek şu bilgileri verdiler:

“Kan toplama görevinin Türk Kızılayı’na verilmesinin 2 temel nedeni vardır: 1- Hasta yakınlarını kan aramaktan kurtarmak 2- En güvenli kanın, gönüllü-bilinçli-düzenli kan bağışçılarının bağışladığı kan ile temin edilebilmesi.

Bu görev bilinci ile sabit noktamız ve kan bağış toplama ekiplerimizde alınan kan, kan bağışları ile ilimizin kan ihtiyacını (yıllık ortalama 18000 ünite) karşılamaktayız. Kan devam eden sürekli ihtiyaç olmakla birlikte hala tek kaynağı insandır. Bu nedenle her birey kan bağışı yapmayı bir vatandaşlık görevi olarak görerek; erkekler 3 ayda bir, kadınlar da 4 ayda bir kan bağışı yaparsa hiçbir hasta ya da hasta yakını kan aramak zoruna kalmayacaktı.

Kan tedavisi ile ilgili olarak, kanı bulabilmek kadar önemli bir sorun daha vardır: ‘güvenli kan’ temini! Güvenli kan bulmak dünyanın her yerinde çok zordur. Kan güvenliğini sağlamanın en önemli yolu, kanı bilinçli, düzenli ve gönüllü bağışçılardan temin etmektir. Bu amaç doğrultusunda en önemli adım genç nesilleri güvenli kan bağışı konusunda farkındalık kazandırarak geleceğin kan bağışçısı olarak kazanmaktı.

Çorum KBM olarak da bu çalışmaları gerek Milli Eğitim Müdürlüğü gerekse Hitit Üniversitesi ile yaptığımız protokol ve projelerle yürütmekteyiz. Yeni eğitim öğretim yılında Hitit Üniversitesi bünyesindeki Fakültelere kan bağışı kampanyaları düzenlemek üzere çalışmalara başladık. 26 Eylül Perşembe günü İİBF Dekanı Sayın Prof. Dr. Sabiha Kılıç’ı ziyaret ederek kan bağışı faaliyetlerimiz ve kan bağışının önemi hakkında bilgi verdik. Yapacağımız kan bağışı faaliyetlerinde kendisinin ve fakülte bünyesindeki hocalarımızın, hem kan bağışı hem de öğrencilerimizi kan bağışı konusunda bilinçlendirmek için desteklerini istedik. Bu amaçla oluşturduğumuz ‘Kan Bağışı Farkındalık Projesi’ imzalayarak toplum yararına yapacağımız kan alım faaliyetleri için iyilik adımını attık.

Toplumun her kesiminde kan bağışı faaliyetlerimize destek olarak ve kan bağışı yaparak sizler de bu iyilik hareketinin bir halkası olabilirsiniz.”