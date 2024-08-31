Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilciliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer koşusunda heyecan sona erdi. İtfaiye Parkı Koşu Pisti'nde gerçekleşen yarışlara 10 kız, 11 erkek olmak üzere toplam 21 sporcu katılım sağladı. Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar olmak üzere 6 kategoride gerçekleşen yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

400 metre minik kızlar: 1.Zehra Nur Şengül, 2.Erva Ağın, 3.İpek Keser.

400 metre minik erkekler: 1.Hamza Uysal, 2.Burak Aktaş, 3.Ahmet Esat Yakın.

600 metre küçük kızlar: 1.Melisa Eker, 2.Burak Aktaş, 3.Rabia Sarımsaklı.

600 metre küçük erkekler: 1.İbrahim Sesveren.

800 metre yıldız kızlar: 1.Hiranur Saraç.

800 metre yıldız erkekler: 1.Nedim Talha Cüce, 2.Abdulkadir Şentürk, 3.Arda Baltacı, 4.İlker Bal.

1500 metre genç kızlar: 1.Şevval Demirören, 2.Melike Güder.

1500 metre genç erkekler: 1.Aykut Köstek, 2.Mustafa Güler, 3.Emirhan Deniz, 4.Ömer Asaf Taşkoyan.

2000 metre büyük kadınlar: 1.Özlem Aköz.

2000 metre büyük erkekler: 1.Kaan Yurdakul, 2.Ömer Önder Karabulut.

2000 metre veteran erkekler: 1.Halil Özsoy, 2.Aytaç Taşaner.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren atletlere madalyaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA