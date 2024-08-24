Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül tarafından yapılan açıklamada, Zafer Koşusu'nun 28 Ağustos Çarşamba günü yapılacağı belirtildi. İtfaiye Parkı Koşu Pisti'nde gerçekleşecek olan yarışın saat 10.00'da start alacağını ifade eden Topgül, koşunun minikler, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 6 kategoride yapılacağını söyledi. Topgül, miniklerin 400, küçüklerin 600, yıldızların 800, gençlerin 1500, büyükler ve veteranların ise 2000 metre koşacağını ve ilk 4'e giren sporculara madalya verileceğini duyurdu.

Topgül ayrıca, koşuya katılacak sporcuların göğüs numaralarını 27 Ağustos Salı günü saat 16.00'a kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden alabileceklerini de sözlerine ekledi.

Editör: RIFAT KARA