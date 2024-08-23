tünel Sahası'nda gerçekleşen antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya gelen kanat oyuncusu Eren Karadağ, Karagümrük maçında gösterdiği performanstan dolayı mutlu olduğunu söylerken, bundan sonra da kendisine forma verildiği takdirde daha iyisini yapmak için mücadele edeceğini ifade etti.

Ümraniyespor maçının yol kazası olduğuna dikkat çeken deneyimli futbolcu, Fatih Karagümrük maçında ise takım olarak daha bir oyun sergilediklerini, bundan sonraki karşılaşmalarda daha iyi olacaklarına inandıklarını ifade etti.

Bandırmaspor maçında sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini vurgulayan Eren, "Her geçen gün daha iyi antrenman yapıyoruz. Her gün biraz daha kaynaşıyoruz. Takımın yüzde 80'i burada. Bu takıma katkı vermeye geldik. Kendi adıma da inşallah bazı işler yolunda gidiyor. Performansımı sürdürmek için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Çorum FK ile geçen sezon sözleşme imzaladığını ancak kiralık gönderildiğini, bu yıl tekrar takıma döndüğünü anlatan Eren Karadağ, takıma adaptasyon problemi yaşamadığını, en iyisini yapmak için mücadele ettiğini sözlerine ekledi.



Editör: Haber Merkezi