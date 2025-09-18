Zabıta ekipleri, kamuya ait kaldırım ve yol gibi alanlarda yapılan izinsiz kullanımlara yönelik yaptığı kontrollerde, uyarılara rağmen malzemelerini kaldırmayan kişi ve işletmelere ait eşyaları toplayarak yasal işlem başlattı.

Gündüz saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden olmamak için özellikle gece saatleri seçilirken, belediyeden yapılan açıklamada; "Kaldırımlar yayaların, yollar araçların zabıta ekiplerimiz gece denetiminde. Şehir genelinde gece saatlerinde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde; kaldırım ve yol işgallerine neden olan eşyalar ekiplerimizce toplandı. Trafiği aksatmamak için gece saatlerinde yaptığımız denetimler devam edecek." denildi