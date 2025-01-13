Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan zincir marketler denetlenerek, ürünlerin son kullanım tarihlerini ve etiket bilgileri kontrol edildi.

Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede gıda ürünleri satışı yapan işletmelerde denetim yaparak vatandaşların güven içinde gıdaya ulaşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından, ilçedeki zincir marketler denetlendi. Denetimlerde ürünlerin etiketlerinin yasal düzenlemelere uygunluğu, son kullanım tarihleri, titizlikle inceledi.

Ekipler, bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, tüketicilerin haklarını koruma noktasında hassasiyetle çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. İlçe sakinlerinin sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için yapılan denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Editör: Haber Merkezi