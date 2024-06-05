Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü toplam 3 oturum olarak gerçekleşecek. Sınav günü yaşanabilecek aksaklıklara karşı ise Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri teyakkuzda olacak.

Zabıta ekipleri, sınava geç kalan, okulunu bulamayan, Kimliğini veya sınav giriş belgesini unutan adaylar için ulaşım hizmeti verecek.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ekipler; Saat Kulesi, Terminal, Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı, Çevreyolu İlim Yayma Kavşağı, Nüfus Müdürlüğü önü ve Rüstem Eren Parkı olmak üzere şehrin 6 noktasında araçlarla bekleyecekler.

Açıklamada “8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü sınav öncesinde yardıma ihtiyacı olan üniversite adaylarımız veya ailelerimiz 153 numaralı telefondan Zabıta Müdürlüğü’nü arayarak veya bekleme noktalarına giderek ulaşım konusunda yardım alabilecekler.” denildi.

SINAVA GİDENLERE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ

Çorum Belediyesi, YKS’ye giren öğrencilere toplu ulaşımı da ücretsiz olarak sunacak. 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü sınava girecek kişiler, sınav giriş belgelerini göstererek toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanabilecekler.

Editör: HABER MERKEZİ