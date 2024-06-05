Türk Mühendisler Derneği Genel Başkanı Yaşar Yekebağcı ve 65 il temsilci ile düzenlenen çalıştaya Çorum’u temsilen Türk Mühendisler Derneği (TMD) Çorum İl Temsilcisi Mehmet Ulucan katıldı.

Toplantıda kamu mühendislerinin haklarının iyileştirilmesi, teknik sorumluluk tazminatı, ek gösterge artışı, deneyime dayalı ödüllendirme, üniversitelerde kontenjanların azaltılması ile özel sektördeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yeşil pasaport verilmesi gibi konular ele alındı.

Çorum İl Temsilcisi Mehmet Ulucan, “Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının sorunlarına çözüm bulmak ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla çıktığımız bu yolda, sizlerin katkılarıyla önemli adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ