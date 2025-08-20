Çorum Eczacı Odası, son günlerde gündeme gelen “reçete çetesi” iddialarına sert bir açıklamayla tepki gösterdi. Oda, eczacılık mesleğinin onuruna gölge düşüren bu tür olayların asla kabul edilemez olduğunu belirterek, gerekli inceleme ve yaptırımların hızla uygulanacağına inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Açıklamada, özellikle adı sıkça geçen pregabalin etken maddeli ilaçların kötüye kullanım riski nedeniyle ivedilikle kırmızı reçete kapsamına alınması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, mümkünse bu ilaçların Türkiye’deki ruhsatlarının iptal edilmesinin de değerlendirilebileceği kaydedildi.

Çorum Eczacı Odası, reçete düzenleme ve e-imza süreçlerinde güvenlik açıklarının kapatılması için çift faktörlü doğrulama sistemlerinin zorunlu hale getirilmesini talep etti. E-imza ile bağlantı kurulacak cihazlarda sınırlı sayıda eşleşmeye izin veren güvenlik altyapısının devreye alınmasının da önemine dikkat çekildi.

“Böylece hem hekim güvenliği hem hasta güvenliği korunacak, mesleğimizin itibarı daha güçlü şekilde devam edecektir” denilen açıklamada, halk sağlığını önceleyerek görevini icra eden tüm eczacılara teşekkür edildi.

Çorum Eczacı Odası, mesleğin etik kurallarla icra edilmesi gerektiğini vurgulayarak, kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi