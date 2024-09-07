Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Zabıta personelini tebrik eden Eskiadam, “Belediyecilik hizmetlerinde en önemli unsurlardan biri, zabıta birimidir. Şehrin güvenliğini, huzurunu, düzenini sağlamada önemli görev üstlenmektedirler. Halkın yaşamını huzur içerisinde sürdürmesi için görev yapmaktadırlar. Zabıta Teşkilatı'mızın 198. kuruluş yıl dönümünde fedakârca çalışan tüm zabıta çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Programa Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Keleş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadir Öksüz, zabıta amirleri ve personel katıldı.

Editör: AA AJANS