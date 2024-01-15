Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Yüzme Yarı Final Grup Birinciliği Çorum'da yapıldı. Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen grup birinciliğinde kızlarda Ankara TED Özel Lisesi birinci olmayı başarırken, İstanbul Özel Enka Lisesi ikinci, Kayseri Özel Doğa Anadolu Lisesi üçüncü, Ankara Özel Nesibe Aydın Anadolu Lisesi ise dördüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise birincilik kürsüsüne İstanbul Özel Enka Lisesi çıkarken, Ankara TED Özel Lisesi ikinci, İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesi üçüncü, Ankara Özel Nesibe Aydın Anadolu Lisesi ise kızlarda olduğu gibi erkeklerde de dördüncülüğü elde etti.