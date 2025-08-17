Arca Çorum FK’nın sezon başında Süper Lig ekibi Konyaspor’dan transfer ettiği 33 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, kırmızı-siyahlı formayla ilk golünü atıp ilk asistini yaptığı Adana Demirspor maçına damga vurdu.

İlk hafta, 2-0 kazanılan Adem Sportif Faaliyetler maçında skora katkı sağlayamayan Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor karşılaşmasına da ilk 11’de başladı. Deneyimli oyuncu, 37.dakikada Eze’nin attığı golün asistini yaparken, 43.dakikada da sağ çaprazdan şık bir vuruşla topu ağlara göndererek hem farkı ikiye çıkartıp takımını rahatlattı, hem de Çorum FK formasıyla ilk golünü attı.

SEVİNMEDİ

2022-2023 sezonunda Adana Demirspor forması giyen Yusuf Erdoğan, eski takımına attığı gole sevinmedi. Adana Demirsporlu taraftarlar, Yusuf Erdoğan’ı alkışladı.