Arca Çorum FK’nın deplasmanda 3-0 yenerek ikide iki yaptığı Adana Demirspor’da üzüntü hakim. Teknik direktör Koray Palaz, iyi hazırlandıkları maçta kırılma anında golü atamadıklarını ifade ederken, maçın genelinde iyi olan tarafın galip geldiğini söyledi.

Oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade eden Koray Palaz, “Aslında iyi hazırlanmıştık. Bir bahaneye sığınacak değilim, iyi olan taraf kazandı. Maçın kırılma anını doğru geçseydik belki böyle bitmeyebilirdi. Oyuncumuzun yakaladığı pozisyonu skora dönüştürebilseydik daha farklı bir oyun olabilirdi. O dakikaya kadar rakibin net pozisyonu yoktu.

Oyuncu grubunu maç sonunda orta sahada topladım. Bunu her maç yapacağız. Hepsinin alnından öpüyor, gurur duyuyorum” dedi.

Mevcut kadrolarında, Türk futboluna kazandırabilecekleri 3-4 oyuncu olduğuna da dikkat çeken teknik direktör Koray Palaz, “Kariyerine yeni başlayan ve profesyonel futbol sahalarında bile yeni yeni oynayan oyuncular var. Her maç ayrı bir hikaye olacak. Buradan Türk futboluna hizmet edecek 3-4 çok önemli oyuncu çıkacağını düşünüyorum. O günler için hazırlık yapacağız. Elimizden gelenin fazlasını burada sergilemek için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.