Gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüşen Milletvekili Ahlatcı, Tahtasız’ın “Bilal’e anlatır gibi anlatıyorum” şeklindeki ifadesini çok yakışıksız bulduğunu belirterek, “Bilal diye ifade ettiği Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu ise, bir kimsenin yüzüne söyleyemeyeceği sözleri arkasından söylemek dürüstlüğe de yakışmaz, nezaketle de bağdaşmaz” dedi.

“Tahtasız, ihale mevzuatını çok iyi biliyor olmalı ki, Çorum Milletvekili olduğu halde Çorum’un yüz yıllık hayalini sabote etmeyi göze alabiliyor” ifadesini kullanan Yusuf Ahlatcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maden ihale kanunlarını çok iyi biliyor, maliyet kalemlerini hesaplayabiliyor, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 30-50-70 milyonluk şarkılı türkülü organizasyonlarının da şeffaf şekilde ihale edilmesini savunmalı, gereken beyanatları vermeliydi.

Çorum’un makûs talihini değiştirecek ihaleye pislik atacağına, ABB’nin organizasyonlarına, kendi düğün salonunda sahne alan genç yeteneklerin de talip olabilmesinin yolunu açmalıydı. Hatta, kendi sesi güzeldir, ihaleye kendisi de girebilirdi. Çünkü, hariçten çok güzel gazel okuyor.”

Editör: Haber Merkezi