AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından "İftara Beş Kala" etkinliğine katılan Milletvekili Ahlatcı, Gazi Caddesi'nde sürücülere ikramlık dağıttı. İftar vakti yaklaşırken, Ahlatcı ve AK Gençlik yolda olan Çorumlu hemşehrilerine hayırlı iftarlar dileyerek ikramda bulundu. Dağıtımda İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan da yer aldı.

İftar saati öncesinde vatandaşların duygusal anlar yaşadığına dikkat çeken Onur Civan, bu tür etkinliklerin toplumsal bağları güçlendirdiğini ifade etti.

Gençlik Kolları olarak Ramazan ayında halkla iç içe olmanın kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Civan, “İftar kumanyası dağıtarak, halkımıza Ramazan ayının manevi havasını daha da derinleştirmeyi amaçladık. Bu etkinliğe katılan başka vekilimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Etkinlik için konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı, bu anlamlı etkinliğin, halkla iç içe olmanın ve dayanışmanın güzel bir örneği olduğuna dikkat çekti. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yapan Ahlatcı, “İl Gençlik Kolları Başkanımız Onur Civan ve AK Gençlerimiz ile birlikte Ramazan’ın bereketini hemşehrilerimizle paylaşmaya devam ediyor. “İftara Beş Kala” programı kapsamında vatandaşlarımıza ikramlarda bulunarak Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşattık. Sofralarımız bereketli, gönüllerimiz bir olsun” diye konuştu.