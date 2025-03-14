Vali Çalgan, iftar sonrası öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilerin hafızlık eğitimi ile büyük bir irade sınavını başarıyla verdiklerini vurgulayan Vali Ali Çalgan, “Hafızlık eğitimi bir irade testidir. Bu testi geçen gençlerimizin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Sizler ilim öğrenmenin sabır ve emek istediğini en iyi bilenlersiniz. Bu gayretiniz, toplumda daima sizi öne çıkaracaktır. Emin olun, bir gün bu ilim yolculuğunuzun bereketli hasadını göreceksiniz” dedi.

Gençlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Çalgan, tüm öğrencilere ayrı ayrı teşekkür ederek öğrenim hayatlarında başarı diledi. Çalgan, “Sizlerle bir arada olmak bizler için mutluluk ve gurur vesilesidir. Hepinizi yürekten kutluyorum ve eğitim hayatınızda üstün başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Düzenlenen anlamlı iftar programına İl Müftüsü Şahin Yıldırım da eşlik etti. Program boyunca öğrencilerin hafızlık eğitimiyle ilgili bilgi alan yetkililer, genç hafız adaylarının eğitim süreçleri hakkında öğreticilerden bilgi aldı.

Lalezar Kız Kur'an Kursu öğrencileri, iftar davetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, destek ve ilgilerinden dolayı Vali Ali Çalgan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ