Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yurt Lig Masa Tenisi müsabakalarında heyecan sona erdi. Kızlarda 16, erkeklerde ise öğrencinin katılımı ile gerçekleşen müsabakalar Hayrettin Karaman Kız Yurdu ve Kerebi Gazi Erkek Yurdu’nda gerçekleşti. Masa Tenisi İl Temsilcisi Aytaç Taşaner gözetiminde yapılan müsabakalar sonunda kızlarda İmran Gülben Kılınç birinci, Sıla Akbaba ikinci, Merve Akbaba üçüncü, Nihal Albayrak ise dördüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise İshak Taha Arslan birinci, Taha Düğmeci ikinci, Amil Eren Düzgüner üçüncü, Safa Kiraz ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.