Türkiye Satranç Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası Çorum İl Birinciliği sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Satranç İl Temsilciliği tarafından organize edilen il birinciliğinde müsabakalar Çorum Yeşilay Şubesi’nde gerçekleşti. 39 erkek, 3 kız olmak üzere toplam 42 sporcunun ter döktüğü müsabakalar sonunda Ferhat Ekin Çorum şampiyonu olurken, Ali Öztürk ikinci, Enes Yılmaz ise üçüncülüğü elde etti.

Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız ve Satranç İl Temsilcisi Ertan Çotur’un katılımı ile gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.