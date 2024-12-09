Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Floor Curling Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Buhara Kültür Merkezi Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya 24 takımdan 60 sporcu katılım sağladı. Ailelerin ve okul öğretmenlerinin yoğun ilgi gösterdiği özel turnuva erkekler, kadınlar ve karma olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Curling İl Temsilcisi Şeyda Zengin gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda erkekler kategorisinde Yusuf Atabek, Berat Demir’li Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu birinci olmayı başarırken, İlhan Şen, H.Yasin Aktaş’lı oyuncu grubu ile mücadele Gazipaşa Ortaokulu ikinci, İbrahim Türk, Ege Ceylan’lı kadrosu ile mücadele eden İnkilap Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlar kategorisinde ise Ayşegül Kayacı ve İpek Erbay’lı kadrosu ile yine Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüslerken, Ayşenur Yılmazer, Rukiye Gülen'li Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci oldu. Sefa Kekeç, Gülsena Aşkın’lı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise bu kategoride üçüncülük kürsüsüne çıkan takım oldu. Son olarak karma kategorisinde ise Hümeyra Yılmaz, Yağız İnce’li oyuncu grubu ile Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu şampiyon olurken, Zeynep Sarı, Efe Muslu’lu İnkilap Ortaokulu ikinci, T.Berat Keleş ve Gizem Eren’li Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ise üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalyaları takdim edildi.

‘ÇORUM’DA FARK YARATIYORUZ’

3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, engellilere yönelik düzenlenen floor curling turnuvası büyük ilgi gördü. Etkinlik, engellilerin spor yapma fırsatlarını artırmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Turnuvanın ardından açıklamalarda bulunan Curling İl Temsilcisi Şeyda Zengin, curling branşında engelli bireylerin katılımıyla büyük bir fark yaratmaya başladıklarını belirtti. Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Floor curling, engellilerin sporla buluşması için mükemmel bir platform. Bugün burada bir araya gelen sporcularımız, hem sporun hem de toplumsal farkındalığın gücünü bir kez daha gösterdi. Curling branşındaki gelişmelerin devam etmesi ve daha fazla kişinin bu sporla tanışması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Zengin, aynı zamanda turnuvaya katılım gösteren tüm sporculara teşekkür ederek, bu tür organizasyonların engellilerin toplumda daha fazla yer almasına katkı sağladığını vurgularken, etkinliğin engellilerin sporla olan ilişkisini güçlendirdiğini farkındalık yaratma adına önemli bir adım olduğunu da ifade etti.