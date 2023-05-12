Çorum FK yönetimi, 16 Mayıs’ta, Isparta 32 Spor’la oynanacak tarihi maç için tüm Çorumluları stada davet etti. Yönetim kurulu bir dizi de karar alırken, maça tüm girişlerin biletli olacağı açıklandı.

Yönetim kurulu adına, “Kamuoyuna” başlığı ile yapılan ve kulübün resmi sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamada, tüm Çorumlular tarihe tanıklık etmeye davet edildi. Açıklamada; “Bilindiği üzere, 16 Mayıs Salı günü, sahamızda Isparta 32 Spor ile tarihi bir maça çıkacağız.

Sezon soyunca, cefakâr taraftarlarımız özellikle iç saha maçlarımızda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bugün geldiğimiz nokta da onların verdiği karşılıksız desteğin ürünüdür. Koca bir sezonun emeğinin karşılığını alacağımız bu zorlu 90 dakikada da bizi yalnız bırakmayacaklarına ve tarihe tanıklık edeceklerine inancımız tamdır. Şampiyonluğa bu kadar yaklaştığımız ve Spor Toto 1.Lig hasretine son vereceğimiz bir maç öncesi kulüp olarak bir dizi kararlar almış bulunmaktayız.

Bu minvalde, protokol tribünü girişinde ne kulübümüz, ne de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından davetli listesi yazılmayacaktır. Bu tribüne girmek isteyenler tıpkı taraftarımız gibi biletli bir şekilde giriş sağlayabileceklerdir.

Böylesine önemli ve tarihi bir maçta yüreği bizimle birlikte atan bu şehrin ve fertlerini yanımızda görmek istiyoruz. Saygılarımızla…” ifadeleri kullanıldı.