Çorum’un Boğacık Köyü'nden, Devlet Hastanesi'nden emekli ve Anadolu Gençlik Derneği ile Milli Gençlik Vakfı eski Başkanı İsmet Yılmaz’ın eşi, Fatih Yılmaz ile Çorum Belediyesi personeli Hasan Yılmaz’ın annesi, Saraç esnafı Ömer Yılmaz’ın kayınvalidesi olan Yurdagül Yılmaz’ın cenazesi önceki gün Ulucami’de İkindi Namazı’na müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenlerinin yanısıra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere Milli Görüşün tanınmış isimleri de katılarak aileye taziye dileklerini sundu.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

