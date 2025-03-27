Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 29 Mart Cumartesi günü Pendikspor’la İstanbul’da oynayacağı maçı Mardin bölgesi üst klasman hakemi Yunus Dursun yönetecek. Pendik Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Yunus Dursun’un yardımcılıklarını ise Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan ile Kocaeli bölgesinden Mehmet Ali Vardar yapacak. Ankara bölgesinden Demokrat Özgür Güneş de karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

MANİSA’YA bYENİLDİK

Yunus Dursun, hakemlik kariyerinde bugüne kadar Ahlatcı Çorum FK’nın 1 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip o maçta 2020-2021 sezonunun 20.haftasında, deplasmanda Manisa FK’ya 1-0 yenildi.

PENDİK 2 MAÇTA 4 PUAN ALDI

32 yaşındaki deneyimli hakem, Pendikspor’un ise bu sezon sahasında olmak üzere iki maçını yönetti. İstanbul ekibi bu maçlarda Boluspor’u 1-0 yenerken, Ümraniyespor’la da 2-2 berabere kaldı.