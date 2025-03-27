Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Basketbol Yarı Final Grup Birinciliği Sinop’ta yapıldı. Çorum temsilcisi Mustafa Kemal Ortaokulu Ankara, Tokat ve Amasya temsilcileri ile birlikte A grubunda yer aldı.

Kayra Kancı, Gökdeniz Irmak, Alperen Kahraman, M.Sarp Alacalı, Mustafa Doğan, Ali Eymen Çalışkan, A.Eymen Şahin, Taha Yiğit, Yusuf Talha Yıldırım, Uğur Buğra Çınar, Efe Dursun Altunkaya ve Umut Baran Karabacak oyuncu grubu ile maçlarda mücadele eden Çorum temsilcisi grupta oynadığı ilk maçında Tokat’ı, ikinci maçında ise Amasya’yı mağlup etti. Üçüncü maçında Ankara’ya mağlup olan Mustafa Kemal Ortaokulu grubunu 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve B grubunun ikincisi Amasya ile çapraz maça çıktı. Bu maçı da 79-54 kazanan Mustafa Kemal Ortaokulu Sinop grubunun en iyi ikincisi olarak adını Türkiye finallerine yazdırdı.