Çalışmalar, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün koordinasyonunda kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yürütüldü.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılına geri sayım başlarken, Çorum’da okul hazırlıklarına kamu destekli anlamlı bir katkı sunuldu.

Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlü bireylerin kamu hizmeti kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla kentteki birçok okulun bakım ve temizlik sürecine doğrudan katkı sağladı.

Yaz tatili döneminde yapılan çalışmalar, yükümlülerin toplumla yeniden bağ kurmasını hedeflerken, aynı zamanda kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sunuyor. Çorum'da yürütülen bu uygulama, sosyal sorumluluk anlayışıyla kamu-özel dayanışmasının başarılı örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

4 OKULDA TEMİZLİK

VE BAKIM ÇALIŞMASI

Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, denetim ve takibi yapılan yükümlüler Çorum’daki dört okulda aktif görev aldı. 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Başöğretmen Anadolu Lisesi ve Türkiyem İlkokulu'nda yapılan çalışmalar, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte hız kazandı.

Yükümlüler, “kamuya yararlı işte ücretsiz çalışma” yükümlülüğü kapsamında, söz konusu eğitim kurumlarında boya, temizlik ve bahçe bakım işlemlerini gönüllülük esaslı yerine getirdi. Bu sayede yeni eğitim öğretim yılı öncesi okulların fiziksel koşulları iyileştirilmiş oldu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, yürütülen bu çalışmalarla yükümlü bireylerin topluma fayda sağlayan sorumluluklar üstlenmesini, aynı zamanda eğitim alanında farkındalık geliştirmesini amaçladıklarını belirtti. Yükümlüler için hem üretkenlik hem de sosyal rehabilitasyon anlamında önemli kazanımlar sağlandığı ifade edildi.

EĞİTİME KATKI

SAĞLAYAN MODEL

Çorum’daki uygulama, Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı çatısı altında yürütülen denetimli serbestlik çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda, yükümlülerin toplum hizmetine entegre edilmesi, suçtan uzak durmaları ve topluma fayda sağlayan bireyler haline gelmeleri hedefleniyor.

Yükümlülerin okul gibi hassas ve toplumsal değeri yüksek alanlarda görev alması, hem birey hem toplum açısından örnek teşkil eden bir model olarak öne çıkıyor. Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün bu alandaki çalışmaları, kentte eğitime destek olmanın çok yönlü bir biçimde ele alınabileceğini gösteriyor.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi yapılan bu çalışmalar sayesinde hem öğrenciler hem de öğretmenler daha temiz, düzenli ve bakımlı bir ortamda ders başı yapabilecek. Uygulamanın önümüzdeki dönemde daha fazla okulda hayata geçirilmesi bekleniyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ