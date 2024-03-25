Mustafa Kartal ve Mustafa Karadaban’ın sahibi oldukları Ulukavak Çiftlik Caddesi’ndeki Yükselen Elektrik, eskiden yeni bir teknoloji iken bugün yaşam tarzı haline gelen akıllı ev sistemlerini Çorumluların hizmetine sunuyor.

Aypro Akıllı Yaşam Sistemleri ile Future Knx Sistemleri’nin Bölge Temsilcisi olan Yükselen Elektrik, titiz araştırmalar ve deneyimler sonucu, en uygun çözümü ve fiyat performansını, konfor ve güveni Çorumlulara yansıtmaya başladı.

Sorunsuz altyapı, doğru proje ve doğru ürün prensipleri üzerinden hareket ettiklerini belirten Mustafa Kartal, bölge bayiliğini aldıkları Aypro’nun zengin referans kataloğu ile mukayese edilemez bir üstünlük taşıdığını söyledi.