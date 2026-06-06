Sungurlulu Türkiye Şampiyonu milli sporcu ve fitness hakemi Ali İhsan Yüksekkaya, uluslararası arenada büyük bir başarıya daha imza attı. Uluslararası fitness hakemi Ali İhsan Yüksekkaya, 12-15 Haziran tarihleri arasında Sırbistan'ın Čačak kentinde düzenlenecek Dünya Fitness Şampiyonası'nda görev yapacak.

Uluslararası hakem kontenjanından görevlendirilen Yüksekkaya, organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek iki hakemden biri olacak. Şampiyonada görev alacak diğer Türk hakem ise İstanbul'dan ünlü SAT Komandosu Dünya Şampiyonu Namık Ekin’in kızı Melek Ebru Ekin olacak. Dünya genelinden çok sayıda sporcu ve hakemin katılacağı şampiyonada Türkiye 20 sporcu ile mücadele edecek.

Organizasyonda hakem olarak görev yapacak olan Ali İhsan Yüksekkaya, hem Sungurlu’yu hem de Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşayacak.

Yüksekkaya, dünya şampiyonasında adil ve başarılı bir yönetim sergilemek için görev yapacaklarını belirterek, Türkiye'nin organizasyonda hem sporcuları hem de hakemleriyle güçlü bir şekilde temsil edileceğini ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK