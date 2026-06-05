Badminton Federasyonu tarafından Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) arası düzenlenen Türkiye Şampiyonası Çanakkale’de yapıldı. Çorum Sporcu Eğitim Merkezi ve Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sporcuları 3 kategoride 1 Türkiye şampiyonluğu, 6 Türkiye üçüncülüğü derecesi elde ederek büyük bir başarıya imza attılar.

YAĞMUR KOÇAK’TAN 1 ALTIN 1 BRONZ

U15 karışık çiftler kategorisinde Erzincanlı partneri Kağan Erçetin ile birlikte tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazanan Yağmur Koçak, tek kadınlarda ise üçüncü olarak bronz madalya aldı.

U15 kategorisi çift erkeklerde Furkan Alnıdelik ve Musab Şerbetçi Türkiye üçüncüsü olurken, U17 tek kadınlarda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Elif Naz Şişginoğlu karışık çiftlerde de Çorumlu sporcu Haşim Kağan Töremiş ile birlikte aynı dereceyi elde etti.

U19 kategorisi tek erkeklerde Eyüp Koçak Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanırken, çift erkeklerde ise Hüseyin Utku Özdemir ile Gökhan Alnıdelik bronz madalya kazandılar.

Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü antrenörü Barış Boyar, derece yapan sporcuların yanı sıra antrenör ve sporcu ailelerini tebrik ederken, badminton sporuna verdikleri desteklerden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan’a teşekkür etti.