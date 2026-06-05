Çorumspor’un eski teknik direktörlerinden Ali Güneş, Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Çorum’da görev yaptığı süre içerisinde tanıdığı dostlarına selam gönderdi.

En son 2023-2024 Sezonunda Kosova’nın FC Liria takımını çalıştıran Ali Güneş, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Yıllar önce teknik adam olarak görev yaptığım Çorum’un takımı Çorum FK’nın Süper Lig’e çıkmasından çok mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum.

Futbola çok meraklı ve takımlarını çok seven, tutkulu bir taraftar potansiyeline sahip bir camia. Çorumspor’un her antrenmanını izleyen bir taraftar kitlesi ve ayrıca yine her antrenmanda yerel basının en az 6 veya daha fazla muhabir arkadaşlar tarafından takip edilmesi beni o günlerde çok şaşırtmıştı. Hatta basınla bir toplantımızda, hava şartlarına hiç bakmadan o kuru soğuklarda hep yanımızda ve takipte olmalarından dolayı teşekkür etmiştim.

O günlerde yanımızda olan basındaki arkadaşlardan geçtiğimiz ay içerisinde vefat eden sevgili kardeşimiz, Çorumspor sevdalısı Kemal Bolat’a Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı Cennet olsun.

Yine sevgili Ahmet Kaya, Ali Atan, Halil Öztürk, Hüseyin Aşkın, Abdulkadir Söylemez, Ömür Soytemiz ve adını yazamadığım diğer arkadaşlara da en içten sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.

O yıllarda Belediye Başkanı olan Sayın Muzaffer Külcü başkana ve yine kulüp başkanımız Sayın Enver Şen nezdinde diğer tanıdığım ve saygı duyduğum yöneticilere ayrı ayrı saygı ve selamlar.

Arca Çorum FK’nın lige çıkmasında maddi manevi emeği olan herkesi candan kutluyorum. Görev yaptığımız, ekmeğini yediğimiz kalbimizdeki yeri ayrı olan Çorum’un takımlardan birisi olan Arca Çorum FK’ya da Süper Lig’de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

64 yaşındaki Gaziantepli teknik direktör Ali Güneş, 2009-2010 ve 2010-2011 Sezonlarında olmak üzere, 2.Lig’de mücadele eden Çorumspor’un başında 15 maçı çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi alırken, attığı 15 gole karşılık 16 gol yedi.