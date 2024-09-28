Enflasyondaki artışın bir nedeninin de bazı e-ticaret platformlarındaki yüksek komisyon oranları olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “E-ticaretteki yüksek komisyon oranları fiyatları etkilediği gibi vatandaşın daha pahalıya ürün satın almasına neden oluyor ve enflasyonu körükleyen bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e-ticaret elbette çağdaşlık ama maliyetli bir çağdaşlık. Yani esnafın üründen kazanamadığı parayı arada bu hizmeti götüren kazanıyor. Bu hizmet yapılırken yüzde 16-18 gibi komisyon oranları yüzde 33-35’e çıkarıldı. Bu da vatandaşın aldığı emtialar üzerindeki fiyat artışını ve enflasyon körükleyen bir faktör oluyor” diye konuştu.

“VATANDAŞLAR E-TİCARETE ENTEGRE OLMUŞ DURUMDA”

Enflasyonu düşürmek için e-ticaret komisyon oranlarına taban ve tavan uygulaması getirilmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özellikle yeme içme sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlarımızın günümüz koşullarında e-ticaret olmadan ayakta kalması çok zor. Esnaf bu çağdaşlıktan yararlanmak istiyor çünkü bu hizmeti almasa ürünleri satamayacak hale gelecek. Vatandaş artık bu sisteme entegre olmuş vaziyette. Onların da artık bunu fırsat bilerek fiyatları yükseltmesi hem esnafın hem vatandaşın mağduriyetine neden oluyor. Bu komisyonlara bir taban ve tavan uygulaması oluşturulursa bu hizmeti getirmelerinde herkesin bildiği rakamlar olur. Hem enflasyonu düşürmek hem de esnaf ile vatandaşı rahatlamak için bu uygulamaya bir düzenleme getirilmesi şart” dedi.

“E-TİCARETE GİRMEYEN ESNAFIN AYAKTA KALMASI MÜMKÜN DEĞİL”

E-ticarete girmeyen esnafın ayakta kalmasının mümkün olmadığını dile getiren Palandöken şunları söyledi: “Benim ürünüm yüzde 10-12 daha pahalıya gelecek ama aynı şekilde bu rakamları bilerek yapacak. Yüzde 33-35’e varan komisyon oranları gerçekten sıkıntı yaratıyor. Esnaf bu siteye girmek zorunda ama girdiği zaman da kendi kazancından çok başkaları kazanacak ondan sonra parasını bu firmalardan alınacak. Onun için yapılması gereken şey başında da söylediğim gibi tavan taban fiyatı belirlenecek ve herkesin bildiği bu ücretlerden ne kadar alınacağı tespit edilmiş olacak. Tabi arzu edenler bu sitelere rağbet gösterecek”

