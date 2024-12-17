Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum Belediye Başkan Adayı Avukat Yaşar Anaç, partisinin teşkilatlardan sorumlu Batı Karadeniz Bölge Başkanlığı görevine getirildi.

Yaşar Anaç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Teşkilat başkanımız Nurettin Gül’ün tavsiyeleri ve Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın taktirleriyle teşkilatlardan sorumlu Batı Karadeniz Bölge başkanlığı görevi tevdi edilmiştir. Genel başkanımıza ve Teşkilat başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim memleketimize ve partimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” şeklinde görüş bildirdi.

Editör: SELDA FINDIK