Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın siyaseti bir cihat olarak gördüğünü kendilerinin de bu çizgide bir anlayışla millete hizmet yolunda çaba gösterdiklerini vurgulayan Yeniden Refah Partisi (YRP) Sungurlu İlçe Başkanı olan Osman Vargeloğlu, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın önderliğinde, ben demeden, biz diyerek temiz ve ilkeli siyaset yapmanın hala mümkün olduğunu herkese göstermek istiyoruz. Sokakta konuştuğumuz her vatandaşımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Yeniden Refah Partisi’nin gireceği bu ilk seçimde çok güzel sonuçlar alacağına inanıyorum. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolda hakkımızda hayır olanı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)