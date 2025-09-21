“Sungurlu leblebi üreten bir şehirdi, şimdi leblebi gibi mühimmat üreten bir şehir oldu” diyen Belediye Başkanı Dere, Sungurlu OSB protokolünün bir an önce onaylanması gerektiğini söyledi.

Çorum ve Sungurlu’da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Dere, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Sungurlu OSB’nin önemini vurgulayan Muhsin Dere, “OSB, Sungurlu için yatırım değil, bir kader meselesidir. Sungurlu’nun önü açılmalıdır. OSB protokolünün bir an önce onaylanması Sungurlu için zaruret değil; mecburiyettir. Belediye Meclisimizde de İl Genel Meclisimizde de tüm partilerin oy birliğiyle alınan kararlar; Sungurlu’muzun ortak iradesidir” dedi.

63 GÜN GEÇTİ, PROTOKOL

HALA ONAYLANMADI

Muhsin Dere, sürecin uzamasından kaynaklı mağduriyetlere dikkat çekerek, “3 Haziran 2024 tarihinde Sungurlu Belediye Meclisi olarak %20 hisse oranında ortaklık için oy birliğiyle karar aldık. 4 Aralık 2024’te İl Genel Meclisi 12 milyon TL bedelle ortaklığımızı kabul etti. 2 Ocak 2025’te belediyemizi temsil edecek üyeleri belirleyerek OSB yönetim kuruluna gönderdik. Şimdiye kadar 4,5 milyon TL’ye yakın ödeme yaptık.

16 Temmuz 2025’te müteşebbis heyeti toplandı ve yönetim oluşturuldu, ardından protokol bakanlığa gönderildi. Ancak aradan geçen 63 gün içinde protokolün onaylanmadığını gördük. Bu durum OSB’nin işleyişinde aksaklıklara yol açmakta ve Sungurlu’ya yapılacak yatırımları geciktirmektedir” şeklinde konuştu.

Sungurlu Belediye Başkanı Dere, sürecin daha fazla uzamaması gerektiğini vurgulayarak, “Sungurlu OSB kuruluş protokolünün bir an önce onaylanması artık zaruri hale gelmiştir" ifadelerini de kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR