Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde oda-borsa ve kooperatif başkanlarından oluşan 12 isim, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Vahit Kayrıcı ve Mehmet Tahtasız’a hitaben ortak açıklama yaparak sanayi için harekete geçti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Sungurlu heyeti, bürokrat, siyasetçi ve diğer ilgililere Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi alanının ivedilikle genişletilmesi, OSB yönetiminin oluşturulamamasından kaynaklı engellerin kaldırılması talebini dile getirdi.

Yapılan açıklamada, “Gelişen ve büyüyen Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ihtiyaç duyulan yeni sanayi alanları ile ilgili olarak, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı öncülüğünde, ilçede faaliyet gösteren oda başkanları ortak bir karara imza atmıştır. Birlik ve beraberlik içinde hareket eden oda başkanları, bu konuda hazırlanan ortak dilekçeyi ilgili mercilere ulaştırmak üzere tek sayfada birleşmiştir.” denildi.

TSO Başkanı İlhan Ambarkütük, Sungurlu OSB’ye yönelik talepler için bir araya gelerek imzalanan bu ortak dilekçenin, ilçenin sanayi potansiyelini artırma ve yatırım alanlarını genişletme adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Ambarkütük, sürece katkı sağlayan tüm oda başkanlarına teşekkür ederek, bu girişimin olumlu sonuçlar doğuracağına ve taleplerin yetkili makamlarca karşılık bulacağına inandığını ifade etti.

Ortak dilekçeye Sungurlu TSO Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu ile birlikte Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ergül, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Gürbüz, Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan, Esnaf Kooperatifi Kefalet Başkanı Alaattin Kayaer, Şoförler ve Otomobilciler EOB İsmail Pozan, Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Kahveci ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Madeni ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, S.S. 28 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Cevdet Kayretli, Sungurlu Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Hüsnü Kayaalp imza attı.

Muhabir: Haber Merkezi