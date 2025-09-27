Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, haftasonu (27 ve 28 Eylül 2025) tarihlerinde ilçede yapılacak açılış, temel atma ve güreş etkinliklerine tüm Çorumluları davet etti.

Programlar öncesinde MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ve Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan’ı ziyaret eden Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, bugün (27 Eylül Cumartesi günü) yapılacak Asfalt Plenti Tesisi Açılışı, Halk Ekmek Fabrikası Temel Atma Töreni ve Pehlivanlar Yürüyüşü ile yarın (28 Eylül 2025 Pazar günü) icra edilecek Yağlı Pehlivan Güreşleri programlarının davetiyeleri takdim edildi.

Başkan Muhsin Dere, ilçede hem modern altyapı projelerinin hayata geçirilmesi hem de geleneksel spor ve kültürün yaşatılması amacıyla düzenlenecek etkinliklere tüm Çorumluları ve bölge halkını davet etti.

Çıplak, Avcu ve Dalyan da, bu tür projelerin bölgeye sosyal ve ekonomik canlılık kazandıracağını belirterek Sungurlu Belediyesi’ne çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi