Şap hastalığı nedeniyle uzun süredir kapalı olan Hayvan Pazarı, alınan önlemler ve kontrol süreçlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşların ve üreticilerin kullanımına sunuldu.

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler, pazarın açılmasıyla birlikte denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pazara giriş yapan tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, sağlık kontrollerinden geçirilerek kayıt altına alınıyor. Böylece hem hayvan hastalıklarının yayılmasının önüne geçiliyor hem de halk sağlığı korunuyor.

Yetkililer, “Sağlıklı Hayvan, Güvenli Gıda, Mutlu Üretici” anlayışıyla denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurgulayarak: “Hem yetiştiricilerimizin hem de vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla hayvan pazarımızdan faydalanabilmeleri için çalışmalarımız aralıksız sürecektir” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi