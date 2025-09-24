Sungurlu OSB yönetiminin görevine devam ettiğini belirten Nuh Aluç, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı’nın toplantılara katılmayarak işlerin yavaşlamasına asıl kendisinin sebep olduğunu söyledi.

“KAMUOYU YANLIŞ

BİLGİLENDİRİLİYOR”

Nuh Aluç, ilçede faaliyet gösteren bazı oda başkanlarının TSO Başkanı öncülüğünde bir basın açıklaması yaparak, halkı yanlış yönlendirmeye çalıştıklarını ifade etti. OSB yönetiminde görev değişikliği süreci üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Aluç, “Vali başkanlığında OSB’nin yeni yönetimi belirlenmiş olmasına rağmen, göreve başlamamış olmalarını fırsat bilerek, sanki bölgede hiçbir iş yapılmıyormuş gibi bir izlenim oluşturulmak isteniyor. Oysa mevcut yönetim görevine devam etmekte ve tüm işlemler yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütülmektedir” dedi.

“ASIL İŞLERİ AKSATAN

SUNGURLU TSO BAŞKANI”

Sungurlu TSO Başkanı’nın kamuoyuna yaptığı açıklamaları tamamen “art niyetli” olarak değerlendiren Aluç, asıl sorunun toplantılara katılmayan TSO Başkanı’ndan kaynaklandığını dile getirdi. Aluç, “Sungurlu OSB’de işlerin yavaşladığını iddia edenler, aslında kendileri sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. OSB yönetim kurulu toplantılarına katılmayarak işleri aksatan TSO Başkanı’dır” diye konuştu.

“CHP’DEN DESTEK ARAMALARI GARİPLİKTİR”

Sungurlu’da savunma sanayi yatırımlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandığını hatırlatan İlçe Başkanı Nuh Aluç, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Sungurlulu Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın bu yatırımların ilçeye kazandırılması için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Buna rağmen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’dan medet umulmasının büyük bir çelişki olduğunu vurgulayan Aluç, “AK Parti ve MHP milletvekilleri Sungurlu için çalışırken, OSB’de savunma sanayi fabrikaları kurulurken itiraz eden CHP Genel Başkanı değil miydi? Şimdi çıkıp CHP’li bir vekilden medet ummaları gerçekten anlaşılır bir durum değildir” dedi.

“TREN İSTASYONU İLE

LOJİSTİK ÜS OLACAK”

Sungurlu OSB’de yapılması gereken tüm işlerin yürütüldüğünü belirten Aluç, Sungurlu’nun önümüzdeki dönemde çok önemli yatırımların merkezi haline geleceğini söyledi. İlçeye tren istasyonu kurulacağını açıklayan Aluç, bunun sadece Sungurlu’ya değil tüm bölgeye katkı sağlayacağını ifade ederek, “Tren istasyonu sayesinde Sungurlu, lojistik anlamda bir üs haline gelecek. Hem sanayi yatırımları hızlanacak hem de bölgenin ekonomik potansiyeli artacaktır” ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı NuhAluç, OSB’deki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ve ilçenin geleceğe güvenle hazırlandığını belirterek açıklamalarını tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi